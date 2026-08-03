В Нахчыване сгорел легковой автомобиль

В поселке Джахри Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики сгорел легковой автомобиль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, информация о пожаре поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям НАР.

На основании поступившего вызова на место происшествия незамедлительно прибыли силы Бабекской районной государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных распространение огня на прилегающую территорию было предотвращено, пожар ликвидирован.

В результате происшествия выгорел салон автомобиля, остальная часть транспортного средства была защищена от огня.