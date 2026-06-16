Экспортерам компенсируют расходы на таможенное оформление

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по поддержке экспорта ненефтегазовой продукции, предусматривающий компенсацию части расходов на таможенное оформление для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, экспортерам, относящимся к субъектам микро-, малого и среднего бизнеса, будут компенсироваться уплаченные ими таможенные сборы за таможенное оформление товаров местного происхождения, вывозимых в рамках экспортной таможенной процедуры.

Компенсация будет выплачиваться за счет средств государственного бюджета с учетом установленных предельных размеров, которые будут определяться в зависимости от вида экспортируемой продукции и страны назначения.

Поддержка в виде компенсации расходов на экспортное оформление будет предоставляться министерством экономики на основании обращения экспортера. Выплаты будут производиться после завершения соответствующего квартала в отношении товаров, помещенных под экспортную таможенную процедуру в течение этого периода.

При этом происхождение экспортируемых товаров будет подтверждаться сертификатом происхождения, удостоверяющим их местное производство.

В указе также отмечается, что компенсационная поддержка будет распространяться исключительно на фактически экспортированные товары.

Кроме того, на период действия механизма компенсации не допускается увеличение размеров таможенных сборов, взимаемых при экспорте ненефтегазовой продукции, в том числе за таможенный контроль, таможенное сопровождение и хранение товаров.