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Общество

Председатель Ботанического сада оштрафован из-за травмирования двух сотрудников

First News Media18:30 - Сегодня
Председатель Ботанического сада оштрафован из-за травмирования двух сотрудников

Председатель правления публичного юридического лица «Центральный ботанический сад» Али Джафаров оштрафован.

Как сообщает Qaynarinfo, Государственная инспекция труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила в отношении Центрального ботанического сада протокол по статье 469-1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, предусматривающей ответственность за нарушение требований обязательного страхования работников от утраты трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Дело было рассмотрено в суде.

В ходе разбирательства установлено, что в прошлом году на территории Центрального ботанического сада получили травмы два сотрудника — В.Б. и Э.А. Последующая проверка выявила, что пострадавшие не были застрахованы в порядке обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По решению суда Али Джафаров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 469-1 Кодекса об административных проступках, и оштрафован на 5000 манатов.

Напомним, что в феврале текущего года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации публичных юридических лиц «Центральный ботанический сад» и «Дендрологический сад». В результате преобразования они были объединены в ООО «Центральный ботанический и дендрологический сад», находящееся в ведении главы Исполнительной власти города Баку.

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