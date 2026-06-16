 Арестован мужчина, совершавший непристойные действия в отношении женщин в столичном автобусе - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Арестован мужчина, совершавший непристойные действия в отношении женщин в столичном автобусе - ВИДЕО

First News Media20:11 - Сегодня
Арестован мужчина, совершавший непристойные действия в отношении женщин в столичном автобусе - ВИДЕО

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении непристойных действий в отношении женщин в общественном транспорте.

Соответствующие видеозаписи ранее распространились в социальных сетях. В комментариях пользователи утверждали, что запечатлённый на кадрах мужчина уже не впервые совершает подобные действия в отношении пассажирок.

После появления публикаций сотрудники полиции начали проверку, в ходе которой подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 46-летний Низами Искендеров, который, по данным следствия, приставал к женщинам в маршрутном автобусе №119 в Баку.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование по делу продолжается.

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