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Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:34 - Сегодня
Очередная группа переселенцев прибыла в село Шукюрбейли - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Осуществлено очередное переселение в освобожденное от оккупации село Шукюрбейли Джебраильского района, семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, село Шукюрбейли сегодня распахнуло свои объятия для 196 человек в составе 45 семей. Семьи со слезами радости на глазах ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами родного края.

Отметим, что село реконструировано в полном соответствии с современными стандартами, здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В селе построены два здания яслей-сада на 80 мест каждый, школа на 360 ученических мест, медпункт, музыкальная школа, клубно-общинный центр и административное здание для местных исполнительных структур. Кроме того, построена электрическая подстанция мощностью 35/10 кВ, созданы сети электроснабжения, газоснабжения, питьевой воды, связи, а также интернета и IPTV, заасфальтированы внутрисельские дороги. На начальном этапе в пользование сдано 635 частных жилых домов, из которых 615 предназначены для жителей, а 20 – для служебного пользования. Дома – двух-, трех-, четырех- и пятикомнатные.

Таким образом, в селе Шукюрбейли для людей, долгие годы с тоской ожидавших возвращения в родные края, началась новая жизнь. Проводимая здесь созидательная работа является очередным примером успешной реализации программы «Великое возвращение».

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы с удовлетворением отметили государственную заботу и выразили глубокую благодарность руководству страны за созданные комфортные условия проживания. Жители почтили память героических шехидов, подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли ценой своей жизни. Также жители пожелали долгих лет жизни и здоровья гази, проявившим мужество в боях, подчеркнув, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря этой самоотверженности. Они отметили, что начинающаяся сегодня новая жизнь является плодом Победы, подаренной нам шехидами и гази.

10:25

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

Переселяющиеся в село Шукюрбейли Джебраильского района – это семьи, ранее временно проживавшие в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на данном этапе в село Шукюрбейли переселяется 45 семей – 196 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

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