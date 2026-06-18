«Фенербахче» вернул Картала на пост главного тренера

«Фенербахче» назначил Исмаила Картала новым главным тренером команды.

Об этом сообщает портал Fanatik.

Контракт с 65-летним специалистом рассчитан на один год. Для Картала это уже четвёртый период работы во главе стамбульского клуба.

После ухода Доменико Тедеско руководство долго искало нового наставника, однако в итоге сделало выбор в пользу хорошо знакомого болельщикам тренера. Помогать Карталу будет бывший нападающий команды Дирк Кёйт, который займёт должность первого ассистента.

«Для меня большая честь вернуться в «Фенербахче». Я сделаю всё возможное, чтобы не подвести наших болельщиков. У нас есть долг перед фанатами - чемпионский титул», - заявил Картал после назначения.

Тренер также напомнил о своём предыдущем периоде работы в клубе, когда команда набрала рекордные 99 очков и забила 99 мячей в чемпионате Турции.

В минувшем сезоне команда финишировала второй, отстав от «Галатасарая» на 4 очка.