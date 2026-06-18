Хегсет не исключил возобновления военных действий и блокады Ирана

Администрация Соединенных Штатов возобновит военные действия против Ирана и вновь введет блокаду Ормузского пролива, если Иран не выполнит свои обязательства по меморандуму с США.

Об этом сообщил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет перед тем, как покинул Брюссель.

«Президент [США Дональд Трамп] подчеркнул, что мы будем готовы возобновить действия, если в рамках установленных сроков этих переговоров Иран не выполнит то, что обещал», — сказал руководитель военного ведомства после встречи с министрами обороны стран НАТО.

«Если Иран не выполнит свои обязательства, мы вполне способны вновь ввести жесткую блокаду», — добавил Хегсет.

14 июня США и Иран объявили, что согласовали меморандум о взаимопонимании, направленный на завершение конфликта. 18 июня Трамп заявил, что подписал меморандум.

Источник: ТАСС