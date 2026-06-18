Эльшад Гаджиев: Сегодня опасность, существующая в цифровой среде, не встречается на улице

Сегодня опасность, существующая в цифровой среде, не встречается на улице.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эльшад Гаджиев во время выступления на общественных слушаниях на тему "Защита детей от вредной информации и обеспечение безопасности цифровой среды".

По его словам, родители должны осознавать свою ответственность за защиту детей от воздействия цифровой среды.

"Если родитель берёт ребёнка за руку и старается безопасно перевести его через дорогу, он также должен осознавать свою ответственность за защиту от воздействий цифровой среды", - сказал он.

Э.Гаджиев отметил, что при рассмотрении большинства обращений, поступающих в МВД, выясняется, что большая часть происходящего разворачивается в цифровой среде.

"Там создаются фейковые аккаунты. Посредством них совершаются преступные деяния.

Необходимо учитывать, что сегодня опасности, с которыми сталкиваются дети, не ограничиваются лишь уличной и бытовой средой", - дополнил он.