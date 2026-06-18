 Юсиф Эйвазов о магии легендарной Arena di Verona и открытии нового сезона | 1news.az | Новости
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Юсиф Эйвазов о магии легендарной Arena di Verona и открытии нового сезона

First News Media21:21 - 18 / 06 / 2026
Юсиф Эйвазов о магии легендарной Arena di Verona и открытии нового сезона

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов открыл 103-й сезон знаменитой Arena di Verona, одной из самых престижных и известных оперных сцен мира, ежегодно собирающей десятки тысяч зрителей со всего света. Артист исполнил партию Альфредо в постановке «Травиаты» Пола Каррана.

Для Эйвазова выступления в Вероне давно стали важной частью творческой биографии. Тенор выходит на сцену Arena di Verona уже более двенадцати лет, возвращаясь сюда практически каждый сезон.

«Для меня это привычное место для работы, но при этом совершенно особенное. Я считаю его единственным местом на Земле, где есть такая энергетика. Особенно во время спектакля, когда постепенно опускается ночь и над ареной загораются настоящие звезды», - говорит певец.

По словам артиста, Arena di Verona обладает уникальной атмосферой и акустикой.

«Я заметил удивительную вещь: как только над ареной сгущается темнота, акустика словно становится лучше, а голос летит свободнее. Это очень странное, но удивительное ощущение», - отмечает Эйвазов.

Особое место в репертуаре певца занимает партия Альфредо.

«Партия Альфредо занимает особое место в моем репертуаре. Обычно эту роль исполняют молодые теноры, начинающие артисты. Я пел ее не так часто, но мне захотелось вновь вернуться к этому образу. Для меня это был очень интересный опыт», - признается Эйвазов.

Постановщик спектакля Пол Карран является одним из известных современных оперных режиссеров, сотрудничающим с ведущими театрами мира. За дирижерским пультом стоял молодой итальянский маэстро Микеле Спотти, которого музыкальные критики называют одним из самых перспективных дирижеров нового поколения.

В нынешнем сезоне Эйвазов выступит в нескольких знаковых постановках Arena di Verona, среди которых «Травиата», «Богема» и «Турандот», а также две версии «Аиды»: легендарная постановка великого итальянского режиссера Франко Дзеффирелли, считающегося одной из ключевых фигур мирового оперного и кинематографического искусства, и современная интерпретация Стефано Поды, одного из самых востребованных театральных художников и режиссеров Европы.

«Дзеффирелли - это уже история оперного театра. Это классика, которая останется навсегда», - отмечает Эйвазов.

«Для меня Arena di Verona стала вторым домом. Каждый год я возвращаюсь сюда с огромной радостью. Это большая честь и большая ответственность», - говорит певец.

После открытия сезона артист на своей странице в Instagram поблагодарил руководство Arena di Verona, коллег по сцене и маэстро Микеле Спотти за незабываемый вечер.

«Благодарю Arena di Verona за этот невероятный вечер и мое особое спасибо моим невероятным коллегам по сцене и маэстро Микеле Спотти. Это лето обещает быть горячим!» - написал Юсиф Эйвазов.

В нынешнем сезоне Arena di Verona зрители увидят Юсифа Эйвазова в «Травиате», «Богеме» и «Турандот», а также в двух постановках «Аиды» - классической версии Франко Дзеффирелли и современной интерпретации Стефано Поды.

 

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