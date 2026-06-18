AZAL отменил рейсы в Нахчыван

В связи с грозой, наблюдавшейся в аэропорту Нахчывана, рейсы Azerbaijan Airlines (AZAL) J2-293 и J2-2257 по маршруту Баку — Нахчыван, запланированные на 18 июня 2026 года, были отменены.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Пассажирам будет предоставлена подробная информация о возможных изменениях, а после стабилизации погодных условий полеты продолжатся в штатном режиме.

В AZAL все решения принимаются в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа и осуществляются в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности, отмечается в сообщении.