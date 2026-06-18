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Общество

В Агдаме автомобиль сбил четырёх пешеходов, стоявших у обочины

First News Media00:00 - Сегодня
В Агдаме автомобиль сбил четырёх пешеходов, стоявших у обочины

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре пешехода.

Как сообщает Qafqazinfo, авария произошла на территории посёлка Имамгулубейли №83 Агдамского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 потерял управление транспортным средством, после чего машина сбила четырёх пешеходов, находившихся у обочины дороги.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную районную больницу Агдама.

Сообщается, что в результате аварии травмы получили три сестры — 47-летняя Мелек Бахшалиева, 51-летняя Ниджат Гумбатова и 45-летняя Махбуба Зейналова, а также 4-летний Этибар Гумбатов.

По факту ДТП начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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