В Агдаме автомобиль сбил четырёх пешеходов, стоявших у обочины

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре пешехода.

Как сообщает Qafqazinfo, авария произошла на территории посёлка Имамгулубейли №83 Агдамского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106 потерял управление транспортным средством, после чего машина сбила четырёх пешеходов, находившихся у обочины дороги.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Центральную районную больницу Агдама.

Сообщается, что в результате аварии травмы получили три сестры — 47-летняя Мелек Бахшалиева, 51-летняя Ниджат Гумбатова и 45-летняя Махбуба Зейналова, а также 4-летний Этибар Гумбатов.

По факту ДТП начато расследование. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.