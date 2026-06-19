ЧМ-2026: Швейцария одержала крупную победу над Боснией и Герцеговиной

Сборная Швейцарии уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины во втором туре чемпионата мира-2026.

Поединок группы B, состоявшийся в Лос-Анджелесе, завершился победой швейцарцев со счётом 4:1.

В первом тайме зрители голов не увидели. Счёт был открыт лишь на 74-й минуте усилиями Жоана Манзамби. Вскоре положение боснийской команды осложнилось удалением Тарика Мухаремовича на 81-й минуте.

Оказавшись в большинстве, швейцарцы быстро воспользовались своим преимуществом. На 84-й минуте отличился Рубен Варгас, а спустя несколько минут Манзамби оформил дубль.

В компенсированное время команды обменялись забитыми мячами. На 90+3-й минуте Эрмин Махмич сократил разрыв в счёте, однако вскоре Гранит Джака реализовал пенальти и поставил точку в матче — 4:1.

После двух туров Швейцария с четырьмя очками занимает первое место в группе B. Босния и Герцеговина, имея в активе одно очко, располагается на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа 24 июня сборная Швейцарии встретится с Канадой, а команда Боснии и Герцеговины сыграет против Катара.