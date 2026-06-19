На некоторых дорогах Баку образовались пробки
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы в движении транспорта.
Как передает 1news.az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом.
Согласно текущей ситуации, пробки зафиксированы на следующих участках:
- проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
- Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
- трасса Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
- улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- дорога вдоль 1-го Озерного канала - в направлении проспекта Зии Буньядова.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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