В город Ханкенди отправилась очередная группа жителей - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

В город Ханкенди отправлены семьи, ранее временно проживавшие в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На этом этапе в город Ханкенди переселяются 18 семей – 68 человек.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.