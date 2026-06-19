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Власть готовится к смене президента Армении? СМИ назвали возможных претендентов

First News Media10:47 - Сегодня
Власть готовится к смене президента Армении? СМИ назвали возможных претендентов

На пост президента Армении претендуют сразу несколько представителей правящей партии "Гражданский договор". 

Об этом пишет газета "Грапарак".

По данным издания, в политических кругах обсуждают состояние здоровья действующего президента Ваагна Хачатуряна. Не исключено, что он может покинуть должность до завершения своего срока в 2029 году.

Напомним, Хачатурян был избран президентом в 2022 году сроком на семь лет.

Как отмечает газета, на фоне этих разговоров уже появились потенциальные претенденты на пост главы государства. Среди них называются руководитель аппарата правительства Арайик Арутюнян, спикер парламента Ален Симонян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

По информации издания, кандидатура Арайика Арутюняна рассматривалась и во время предыдущих президентских выборов, однако тогда она не получила поддержки внутри правящей команды.

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