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Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС

First News Media11:26 - Сегодня
Венгрия исключила пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС

Пункт об ускоренном приеме Украины в ЕС исключен из итогового документа первого дня саммита Евросоюза из-за Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"В течение нескольких недель финальный текст был значительно доработан на основе венгерских предложений. Кроме того, что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт об ускорении вступления. Это было непросто", - написал Мадьяр в соцсети Facebook.

Венгерский премьер отметил, что впервые за полтора года итоговое заявление было поддержано всеми 27 странами.

В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.

Источник: РИА Новости

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