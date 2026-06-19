Объявлено число транспортных средств, оформленных с начала года: автомобилей с какими двигателями оказалось больше всего?

С 1 января 2026 года по сегодняшний день Оперативно-исследовательским отделом Главного таможенного управления по акцизным товарам было оформлено 24 783 легковых автомобиля.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сотрудник данного отдела Орхан Султанов.

Он отметил, что из этих транспортных средств 6 815 единиц были с гибридными двигателями, 482 - полностью электрическими, 2 526 - с дизельными и 14 960 - с бензиновыми двигателями.

Кроме того, на территорию страны было импортировано 2 641 грузовой автомобиль, 723 тягача, 590 автобусов и 1 960 единиц других транспортных средств.

Гафар Агаев