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ЕС впервые продлит санкции против России сразу на год

First News Media11:40 - Сегодня
ЕС впервые продлит санкции против России сразу на год

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе впервые договорились продлить действующие санкции против России на год, пишет Reuters.

До этого ограничения в отношении отдельных секторов российской экономики пересматривались и утверждались каждые полгода единогласным решением 27-ми членов объединения. Как отмечает Euronews, продление на 12 месяцев призвано обеспечить большую предсказуемость для Украины. В то же время индивидуальные санкции будут по-прежнему переутверждаться каждые полгода, что обычно сопровождается исключением некоторых лиц из черного списка.

ЕС начал вводить санкции против России в марте 2014 года за аннексию Крыма. К более жестким мерам европейское объединение перешло после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. К настоящему времени ЕС ввел в отношении России 20 пакетов экономических и индивидуальных санкций, а также несколько дополнительных пакетов ограничений. Ранее в Еврокомиссии анонсировали 21-й пакет. Ожидается, что он затронет российские банки и оборонно-промышленный комплекс. Также будет введен запрет на въезд на территорию ЕС для российских военнослужащих. Кроме того, ограничения должны коснуться теневого флота: к находящимся в европейском санкционном листе 632 судам будут добавлены 30 новых, названия которых пока не раскрываются.

В середине июня ЕС также расширил санкционный список против юридических и физических лиц России. В него включили генпрокурора России Александра Гуцана, бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, «духовника» Владимира Путина епископа РПЦ Тихона (Георгий Шевкунов) и др. Всего в трех опубликованных санкционных решениях под ограничения попали 34 человека и 47 организаций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что принятые меры являются промежуточным «мини-пакетом».

При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Он мотивировал это решение негативным влиянием ограничений на экономику страны и несогласием с санкциями против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. В частности, глава болгарского правительства упомянул о возможных перебоях в поставках удобрений и запасных частей для Софийского метрополитена.

Источник: The Moscow Times

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