 Subway выходит на рынок Азербайджана: руководство EMEA о новом рынке бренда - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Subway выходит на рынок Азербайджана: руководство EMEA о новом рынке бренда - ФОТО

First News Media13:32 - Сегодня
Subway выходит на рынок Азербайджана: руководство EMEA о новом рынке бренда - ФОТО

Subway вышел на рынок Азербайджана, подписав договор мастер-франшизы, который предоставляет местному партнёру эксклюзивные права на развитие и управление сетью на территории страны.

Сделка превращает Азербайджан в новую точку присутствия бренда в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA). Сеть, имеющая более 35 000 точек по всему миру, открыла первые рестораны в Баку в начале июня.

17 июня Subway отметил это событие официальной церемонией открытия в Баку, в которой приняло участие руководство компании по региону EMEA: президент Subway по региону EMEA Трейси Гелан, директор по маркетингу (CMO) Subway EMEA Луиза Уордл, вице-президент по стратегическому развитию Subway EMEA Сюзетт Бургер, управляющий директор бизнес-подразделения Subway EMEA MFZ Каган Шанлы и генеральный менеджер Subway по региону Ближний Восток, Африка, Южная Азия, Турция и СНГ Эфе Челик. Гости приняли участие в традиционном перерезании ленты.

В кулуарах церемонии 1news.az побеседовал с Каганом Шанлы о том, почему Subway выбрал Азербайджан, как этот рынок вписывается в региональное развитие бренда и каким будет успешный первый год работы.

В последние годы Subway наращивает присутствие в регионе EMEA, заключая новые соглашения о мастер-франшизе от Грузии до стран Персидского залива. Расскажите, что стояло за решением выйти в Азербайджан. Чем этот рынок особенен и что в этой возможности привлекло вас больше всего?

Прежде всего спасибо за уделённое время, мы очень рады видеть вас на нашем открытии. Чем Subway особенен для Азербайджана и чем Азербайджан особенен для Subway? У Азербайджана очень молодая и динамичная потребительская аудитория, открытая для современных международных брендов сегмента быстрого обслуживания. Здесь высоко ценят качество, возможность кастомизации и цифровизацию, а это три ключевых принципа нашего бренда.

Поэтому мы уверены, что Subway хорошо подойдёт местным потребителям. Нам было интересно работать здесь, и не менее приятно видеть первые отзывы гостей, которые уже посетили рестораны и высоко оценили нашу продукцию.

Как Азербайджан вписывается в видение развития Subway в регионе на ближайшие три-пять лет? Рассматриваете ли вы его как часть более широкого пути расширения на Кавказе и в Центральной Азии?

Начну с последних пяти лет. За это время мы заключили около 12 новых соглашений о мастер-франшизе и добавили более 20 рынков к уже существующему бизнесу. Для нас это новая эпоха. Бренд растёт очень быстро, и мы знакомимся с новыми потребителями по всему региону.

Азербайджан стал для нас важной вехой и закономерным следующим шагом перед дальнейшим развитием на Кавказе и в Центральной Азии. Мы рассчитываем, что все основные принципы Subway найдут отклик у местных жителей: наши сэндвичи, которые готовятся на заказ по индивидуальному рецепту, высокое качество и свежесть продуктов, а также удобство для потребителя. Всё это вместе создаёт тот опыт, который будет близок азербайджанскому покупателю.

Subway известен умением сочетать единые международные стандарты с локальной адаптацией. Планируете ли вы со временем подстраивать меню или формат под предпочтения азербайджанских потребителей?

Безусловно, хотя сама концепция уже изначально открыта для кастомизации и персонализации. Subway всегда был известен тем, что гость сам выбирает хлеб, белковую начинку, ингредиенты, всё по своему вкусу, и собирает сэндвич с нуля. В этом наша уникальность. Вся концепция построена вокруг свежести, качества и приготовления на заказ.

При этом меню можно дополнительно локализовать вкусами, близкими азербайджанским потребителям, и мы уже начали работать над этим вместе с нашим местным партнёром.

Рынок быстрого обслуживания в Азербайджане становится всё более динамичным и конкурентным, а Subway выводит на него концепцию свежих сэндвичей, приготовленных на заказ. За счёт чего бренд будет выделяться и как он повлияет на развитие этого сегмента в стране?

Наше главное отличие, как я уже сказал, это приготовление на заказ, которое было заложено в основу бренда с самого начала, а также качество и свежесть как два других ключевых принципа.

Сейчас мы выходим и в новую эпоху цифровизации. Во всех трёх наших первых ресторанах есть киоски самообслуживания, и мы видим, что молодая аудитория осознанно выбирает заказ через них. Для нас это важно, ведь мы хотим дать гостям наилучший опыт. Уникальность Subway в том, что свежий сэндвич, приготовленный на заказ, можно получить любым удобным способом: через киоск, на линии раздачи, где видны все ингредиенты, или, в ближайшем будущем, заказав из дома с доставкой.

Каковы долгосрочные планы Subway в Азербайджане? Видите ли вы возможности за пределами Баку и что станет для вас успешным первым годом?

Такие возможности мы видим. У нас здесь очень сильный местный партнёр, обладающий всеми компетенциями, чтобы помочь нам развиваться за пределами Баку. Но в первую очередь наша задача — выстроить фундамент в Баку, который является сердцем Азербайджана. Наша главная цель в этом году не в том, чтобы открыть как можно больше ресторанов или присутствовать сразу повсюду. Она в том, чтобы каждый гость каждый раз получал стабильно высокое качество и хороший опыт. Когда мы этого добьёмся, выход за пределы Баку станет вполне естественным следующим шагом.

Так же я определил бы и успешный первый год. Дело не в количестве открытых ресторанов, хотя у нас и у нашего партнёра есть амбициозный план. Дело в том, чтобы обеспечить отличное качество, хороший опыт и место, куда каждый может прийти и найти еду, которая свежая, качественная и при этом по-настоящему вкусная. Если мы это сделаем, а я уверен, что сделаем, первый год будет успешным, а дальше всё пойдёт естественным образом.

Азербайджан всё чаще оказывается в поле зрения мировых брендов сферы продуктов питания и напитков. Чем этот рынок отличается от других и, если смотреть шире, что определяет Subway в 2026 году и почему сейчас подходящий момент, чтобы привести бренд именно сюда?

Азербайджан отличает прежде всего его люди. Это страна, которая гордится своей культурой, наследием, местными вкусами, и при этом открыта новому опыту и современным международным брендам. Для нас это идеальное сочетание. Это молодая и динамичная аудитория, открытая цифровизации и проверенным брендам с высоким качеством, а именно это мы и предлагаем. Уже за первые пару недель мы увидели лояльную аудиторию, которая продолжает расти, потому что, на мой взгляд, мы привозим именно то, что здесь ищут.

Что касается Subway в 2026 году, впереди многое. Subway давно присутствует на мировом рынке, но продолжает находить новые способы радовать потребителей и снова и снова предлагать им стабильно качественную еду. Мы постоянно ищем новые форматы: киоски, новые локации, новые рынки. В Азербайджане мы, по сути, соединяем замечательную молодую аудиторию, которая ищет то, что предлагает Subway, — качество, опыт, свежесть, с самим брендом Subway и поддержкой нашего партнёра по мастер-франшизе.

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