В Армении арестованы два кандидата в депутаты, еще один отправлен под домашний арест

В Армении арестованы двое кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения" — Руслан Барсегян и Ашот Егиазарян.

Еще один кандидат, Асатур Кочарян от блока "Армения", помещен под домашний арест.

Барсегян заключен под стражу сроком на два месяца. Егиазарян также арестован. По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в соучастии в даче и получении избирательной взятки.

Напомним, 17 июня Центральная избирательная комиссия удовлетворила ходатайства прокуратуры о лишении неприкосновенности Асатура Кочаряна, Руслана Барсегяна и Ашота Егиазаряна.

Ранее Генеральная прокуратура Армении обратилась в ЦИК с ходатайством о разрешении на возбуждение уголовного преследования в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также кандидатов в депутаты Асатура Кочаряна и Руслана Барсегяна.

Источник: Sputnik Армения