Во Франции нашли тетрадь Моцарта с набросками композиций

Тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта с записанными в ней семью пьесами для арфы и флейты обнаружена смотрителем Национальной библиотеки Франции (BnF) в Париже.

Об этом сообщило Agence France-Presse.

Тетрадь нашли среди безымянных рукописей, хранящихся в стенах культурного учреждения, которые были конфискованы из дома графа де Гин во время революции в 1794 году. Утверждается, что композитор вел ее во время своей последней поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки для молодой арфистки Мари-Луизы-Филиппины де Бонньер де Гин, дочери графа. Окончательно установить авторство помогли эксперты из Моцартовской библиотеки его родного города, Зальцбурга.

На 44 страницах записаны «около дюжины уроков», которые он давал ежедневно, а также «семь пьес для арфы и флейты», последняя из которых не была завершена, сообщил смотритель BnF Франсуа-Пьер Гуа. Отмечается, что данные пьесы были созданы Моцартом в соавторстве со своей ученицей: «руки мастера и ученика» переплетаются в произведениях «в различных пропорциях», когда Моцарт писал партию для арфы, а затем просил ученицу написать к ней партию для флейты, и наоборот.

Директор библиотеки Жиль Пику назвал это «важным открытием, признанным специалистами». Эта тетрадь, по его словам, предоставляет возможность посмотреть на Моцарта как на «молодого преподавателя, общающегося со своим учеником», а также в ней задокументирован его последний визит в Париж.

21 июня, когда во Франции отмечается День музыки, семь ранее не публиковавшихся произведений будут впервые исполнены двумя музыкантами Филармонического оркестра Радио Франции перед приглашенной публикой в Национальной библиотеке Франции. Пьесы, общая продолжительность которых составляет около 20 минут, были записаны на этой неделе и будут транслироваться в понедельник на радиостанции France Musique в 15:00 (17:00 по Баку). Оригинал рукописи будет представлен публике во время концерта в воскресенье.

Источник: ТАСС