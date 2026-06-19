У берегов Камчатки произошли два сильных землетрясения

У берегов Камчатки произошло два ощутимых землетрясения магнитудой 5,6 и 6,3.

Как сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, первый подземный толчок был зафиксирован 19 июня в 06:51 UTC. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, его магнитуда составила 5,6, однако, по оценке специалистов, по ощущениям землетрясение было сильнее.

Позже у побережья Камчатки произошло второе землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в 183 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15,4 километра.

По предварительной оценке, интенсивность подземных толчков в Петропавловске-Камчатском составила 4 балла.

Источник: РИА Новости