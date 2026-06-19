Яшар Гюлер: Урегулирование российско-украинского конфликта важно для безопасности НАТО

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что его страна считает важным как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта, поскольку он влияет на безопасность Европы и НАТО.

«Турция изначально проводит сбалансированную, принципиальную и конструктивную политику и входит в число немногих стран НАТО, которые могут вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. Есть твердое желание и есть усилия Турции, чтобы как можно скорее установить мир в регионе, что также станет важным вкладом в безопасность НАТО и Европы», — сказал он турецким журналистам в Брюсселе, где принял участие в совещании министров обороны альянса. Его слова приводит телеканал NTV.

Гюлер добавил, что «стабильность в Черном море является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности». «Турция продолжает вносить вклад в региональную стабильность, неуклонно выполняя положения Конвенции Монтрё, поддерживает концепцию региональной ответственности и придает большое значение сотрудничеству между государствами Черноморского бассейна», — сказал он.