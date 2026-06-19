Посольство США сегодня работать не будет
Посольство США в Баку будет закрыто 19 июня.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится на странице посольства в соцсети X.
В связи с федеральным праздником США - Днем Джунтинс (Juneteenth) - посольство сегодня работать не будет.
Посольство возобновит работу с 22 июня.
ABŞ-nin federal bayramı olan Cüntins (Juneteenth) münasibətilə ABŞ-ın Bakıdakı Səfirliyi iyunun 19-da, cümə günü bağlı olacaq.
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The U.S. Embassy in Baku will be closed on Friday, June 19 in observance of Juneteenth, a U.S. federal holiday pic.twitter.com/Oo460idyzL — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) June 19, 2026
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