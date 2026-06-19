Армения приобрела вертолеты Airbus

Компания Airbus Helicopters и Республика Армения подписали контракт на приобретение шести вертолётов H145, сообщает компания.

Соглашение, которое было окончательно оформлено во время официального государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Ереван, недавно вступило в силу.

Многоцелевые вертолёты H145 будут использоваться для транспортных задач. Эта закупка стала первым в истории контрактом Армении с Airbus Helicopters и знаменует модернизацию вертолётного парка страны за счёт одной из самых универсальных и надёжных машин в своём классе, сообщает компания.

Вертолёт H145 известен своими высокими эксплуатационными характеристиками, особенно в условиях высокогорья и жаркого климата, что делает его идеально подходящим для разнообразного и гористого рельефа Армении. Пятилопастная версия H145 обеспечивает увеличенную полезную нагрузку, более плавный полёт и упрощённое техническое обслуживание.

В настоящее время по всему миру эксплуатируется более 1800 вертолётов семейства H145, которые суммарно налетали свыше 8,5 миллиона часов. Оснащённый двумя двигателями Safran Arriel 2E, H145 оборудован цифровой системой управления двигателями FADEC и комплексом цифровой авионики Helionix. Вертолёт также оснащён высокоэффективным четырёхосевым автопилотом, что повышает безопасность полётов и снижает нагрузку на пилотов. Благодаря особенно низкому уровню шума H145 считается самым тихим вертолётом в своём классе, а его выбросы CO₂ являются одними из самых низких среди конкурентов.

Источник: news.am