Во Франции решили экстрадировать в Румынию внука Кароля II

Апелляционный суд Парижа принял решение об экстрадиции в Румынию Павла-Филиппа Гогенцоллерна, внука бывшего румынского короля Кароля II (1893-1953).

Об этом сообщил телеканал Ştirile ProTV.

По его данным, после вынесения приговора французские власти не обнаружили внука экс-короля у себя дома и внесли его в список международных разыскиваемых лиц.

Отмечается, что у Павла-Филиппа есть пять дней, чтобы обжаловать это решение. Минюст Румынии сообщил, что решение парижского суда "является успехом эффективного сотрудничества между Францией и Румынией".

В апреле 2025 года, как сообщил телеканал Digi24, Павла-Филиппа задержали во Франции и поместили под домашний арест по запросу румынских правоохранителей. В Румынии его обвиняют в коррупции, отмывании денег и махинациях с земельными участками, ранее принадлежавшими королевской семье.

Это не первый случай, когда 77-летний внук экс-короля Румынии попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов. В начале 2024 года его задержали на Мальте и содержали под стражей два месяца, после чего он вышел под залог. По данным издания Politico, мальтийский суд отказался экстрадировать его в Румынию по причине преклонного возраста и "уникального положения, обусловленного историей румынской монархии". Адвокат Павла-Филиппа заявлял, что преследование его подзащитного связано с политическими мотивами в преддверии президентских выборов.

Павел-Филипп Гогенцоллерн - внук Кароля II, который правил страной в 1930-1940 годах. В 2020 году Высший уголовный суд Румынии приговорил его к 3 годам и 4 месяцам за коррупцию и махинации с недвижимостью в пригороде Бухареста. На момент вынесения приговора Павел-Филипп находился во Франции.

Источник: ТАСС