Президент Азербайджана утвердил поправки в закон о дипломатической службе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О дипломатической службе".

Как сообщает Report, документ предусматривает выплату сотрудникам дипломатической службы, уволенным в связи с призывом на срочную военную или альтернативную службу, пособия в размере трех среднемесячных государственных окладов.

При этом после увольнения из армии они имеют право в течение 60 дней обратиться для восстановления на прежней или аналогичной должности.

Кроме этого, в случае смерти сотрудника дипслужбы или признания судом безвестно отсутствующим его наследникам выплачивается пособие в размере четырех среднемесячных окладов.

Поправки также уточняют структуру денежного содержания дипломатических работников, включая должностной оклад, надбавки за дипломатический ранг, надбавки за представительство и за работу сверх нормы.