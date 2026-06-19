В Азербайджане резко подешевели яйца - ПРИЧИНА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В последние дни в Азербайджане наблюдается резкое снижение цен на яйца.

Появилась информация о том, что в различных сетях маркетов жёлтые яйца предлагаются по 3, а белые - по 1 гяпику.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Ассоциации производителей и экспортёров мяса птицы и яиц Азербайджана.

Отмечается, что снижение цен произошло в связи со спросом на рынке.

По словам председателя правления ассоциации Мурвата Гасанли, в настоящее время ежедневное производство яиц в Азербайджане превышает 6 млн штук.

"Спрос на внутреннем рынке страны находится на уровне 4-4.5 млн штук. Поскольку производство превышает этот спрос, цены снижаются. Это исключительно результат спроса на рынке", - сказал он.

М.Гасанли также отмечает, что в последние годы благодаря поддержке государства производство яиц превышает потребности.

"Это избыточное производство продолжается уже несколько лет. В результате никакого роста или удорожания цен на яйца не происходит. В то же время мы добились экспорта за рубеж. Он продолжается и сейчас, в ближайшее время объёмы экспорта ещё больше возрастут. Это неизменный закон рынка: когда предложение превышает спрос, цены падают. В последние годы мы неоднократно были свидетелями подобной ситуации с яйцами", - дополнил он.

14:29

В Азербайджане зафиксировано резкое падение цен на куриные яйца.

В розничных сетях стоимость одной штуки, еще недавно составлявшая 9-17 гяпиков, опустилась до 3-4 гяпиков.

Некоторые супермаркеты в рамках масштабных акций пошли на еще более радикальное снижение, выставив ценник в 1 гяпик за штуку.

Эксперты связывают этот ценовой спад с сезонным фактором. Летом спрос на яйца традиционно падает, в то время как объемы производства, напротив, демонстрируют рост.