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УМК назвало адреса проведения в Азербайджане акции по сдаче крови

First News Media14:55 - Сегодня
УМК назвало адреса проведения в Азербайджане акции по сдаче крови

Опубликован список адресов, где в День Ашура пройдёт акция по сдаче крови.

Как сообщили AПA в Управлении мусульман Кавказа, в этом году акции по сдаче крови в день Ашура месяца Мухаррам пройдут по следующим адресам:

Город / район Место проведения акции по сдаче крови
1 Хазарский район Святилище Мирмовсум Ага
2 Насиминский район Мечеть Аждарбей («Голубая мечеть»)
3 Низаминский район Мечеть «Сахиб аз-Заман»; мечеть «Шах Аббас»
4 Сабаильский район Мечеть-святилище «Биби-Эйбат»
5 Сабунчинский район Мечеть «Имам Рза»
6 Сураханский район Мечеть «Гарачухур»
7 Ясамальский район Мечеть «Тезе Пир»; Институт теологии
8 Бинагадинский район Джума-мечеть; мечеть «Имам Али»
9 Гянджа Комплекс мечети-святилища «Имамзаде»
10 Лянкяран Лянкяранское отделение Центрального банка крови
11 Мингячевир Мечеть «Гейдар»
12 Сумгайыт Мечеть «Джума»
13 Шеки Мечеть «Имам Али»
14 Ширван Городская мечеть Ширвана
15 Барда Мечеть-святилище «Имамзаде»
16 Губа Губинское отделение Центрального банка крови
17 Масаллы Мечеть «Джума»; больница посёлка Бордигях Масаллинского района
18 Гёйчай Мечеть «Абульфазлил Аббас»
19 Хачмаз Центральная районная больница
20 Сальян Мечеть «Хаджи Таги»
21 Шуша Мечеть «Юхары Говхар ага»
22 Агдам Городская мечеть «Джума» города Агдам
23 Город Нахчыван Мечеть «Гейдар»; мечеть Сарванлар; мечеть Пиргемиш
24 Бабекский район Центральная районная больница; сельские врачебные пункты в сёлах Гахаб, Джахри и Нехрем
25 Ордубадский район Центральная районная больница
26 Джульфинский район Центральная районная больница; сельский врачебный пункт села Бенанияр
27 Шахбузский район Центральная районная больница
28 Кенгерлинский район Центральная районная больница
29 Садаракский район Центральная районная больница
30 Шарурский район Центральная районная больница

Отметим, в этом году день Ашура приходится на 25 июня. Акция по сдаче крови проводится по инициативе Управления мусульман Кавказа и при совместной организации Министерства здравоохранения.

Собранная в ходе акции кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией, а также другими заболеваниями.

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