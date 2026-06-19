КСИР заявил о готовности к новым боевым действиям

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности к боевым действиям в случае возобновления агрессии со стороны США, Израиля и их союзников.

Об этом сообщается в заявлении КСИР.

«Если коварный враг вновь, как раньше, вознамерится выставить свои чрезмерные притязания и нарушить права иранского народа, бойцы Корпуса стражей исламской революции на земле, на воде, в воздухе и на всех полях гибридной войны с большей силой, чем прежде, используя опыт многочисленных сражений, по малейшему указанию отважного и мудрого командующего готовы нанести ему гораздо более сокрушительное историческое поражение», — говорится в тексте заявления.

Источник: IRNA