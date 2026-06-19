Азербайджан и ICCROM расширяют сотрудничество

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в Риме с генеральным директором Международного центра по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруной Гуджрал.

Как сообщили в Министерстве культуры, в ходе беседы речь шла о сотрудничестве между Азербайджаном и ICCROM.

Генеральный директор Аруна Гуджрал высоко оценила проведенные за короткий срок работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также шаги, предпринимаемые в деле восстановления культурного наследия.

Министр культуры Адиль Керимли отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание охране и восстановлению культурного наследия, и предоставил информацию о проделанной в этой сфере работе.

На встрече обсуждались такие вопросы, как подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и учреждением, организация визита на освобожденные от оккупации территории, ознакомление с процессами восстановления и консервации культурного наследия в этих местах, анализ проделанной работы.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о работе азербайджанских специалистов в ICCROM в рамках программы Secondment с целью получения международного опыта и повышения профессиональных знаний.

Министр Адиль Керимли пригласил Аруну Гуджрал принять участие в предстоящем в Баку VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Генеральный директор с удовлетворением приняла приглашение.

В министерстве добавили, что эта встреча имеет большое значение с точки зрения вывода на новый уровень международных партнерских связей Азербайджана в сфере охраны и восстановления культурного наследия, международного признания масштабной деятельности по восстановлению и консервации, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях, а также усиления механизмов многостороннего сотрудничества в этом направлении. Данное сотрудничество также служит реализации определенных в рамках концепции «Культура Азербайджана – 2040» стратегических приоритетов по охране культурного наследия и расширению международных культурных партнерств.