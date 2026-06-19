 Азербайджан и ICCROM расширяют сотрудничество | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Азербайджан и ICCROM расширяют сотрудничество

First News Media16:15 - Сегодня
Азербайджан и ICCROM расширяют сотрудничество

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в Риме с генеральным директором Международного центра по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруной Гуджрал.

Как сообщили в Министерстве культуры, в ходе беседы речь шла о сотрудничестве между Азербайджаном и ICCROM.

Генеральный директор Аруна Гуджрал высоко оценила проведенные за короткий срок работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также шаги, предпринимаемые в деле восстановления культурного наследия.

Министр культуры Адиль Керимли отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание охране и восстановлению культурного наследия, и предоставил информацию о проделанной в этой сфере работе.

На встрече обсуждались такие вопросы, как подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и учреждением, организация визита на освобожденные от оккупации территории, ознакомление с процессами восстановления и консервации культурного наследия в этих местах, анализ проделанной работы.

В ходе встречи также была достигнута договоренность о работе азербайджанских специалистов в ICCROM в рамках программы Secondment с целью получения международного опыта и повышения профессиональных знаний.

Министр Адиль Керимли пригласил Аруну Гуджрал принять участие в предстоящем в Баку VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу. Генеральный директор с удовлетворением приняла приглашение.

В министерстве добавили, что эта встреча имеет большое значение с точки зрения вывода на новый уровень международных партнерских связей Азербайджана в сфере охраны и восстановления культурного наследия, международного признания масштабной деятельности по восстановлению и консервации, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях, а также усиления механизмов многостороннего сотрудничества в этом направлении. Данное сотрудничество также служит реализации определенных в рамках концепции «Культура Азербайджана – 2040» стратегических приоритетов по охране культурного наследия и расширению международных культурных партнерств.

Поделиться:
322

Актуально

Мнение

Стратегический взгляд на будущее: Азербайджан укрепляет статус центра крупных ...

Мнение

Эльмина Гасан о Кармен в Вене, Пласидо Доминго и пути из Баку на мировые оперные ...

Мнение

Шесть поправок против мира: зачем в Конгрессе США реанимируют сепаратистские ...

Политика

В Азербайджане утверждены размеры должностных окладов сотрудников дипслужбы

Общество

Парадокс экзаменов: Сотни азербайджанских отличников набрали менее 200 баллов, а троечник - более 500

Оглашён приговор задержанным в Баку гражданам России

Эти госорганы наделены полномочиями в сфере оборота электронных сигарет

TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) на сумму 15 миллионов долларов США - ФОТО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

Председатель Ботанического сада оштрафован из-за травмирования двух сотрудников

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Последние новости

Азербайджанский боец подписал контракт с UFC и выступит на бакинских боях

Сегодня, 19:00

В Ливане при атаках Израиля погибли 47 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Парадокс экзаменов: Сотни азербайджанских отличников набрали менее 200 баллов, а троечник - более 500

Сегодня, 18:30

Блок «Армения» Роберта Кочаряна также представил обращение в КС об отмене итогов выборов

Сегодня, 18:15

И партия Царукяна потребовала аннулировать итоги выборов

Сегодня, 18:01

Трамп заявил, что ему приходится держать Нетаньяху «в здравом уме»

Сегодня, 18:00

ЕС выделил Армении €34 млн на преодоление последствий российских ограничений

Сегодня, 17:59

Оглашён приговор задержанным в Баку гражданам России

Сегодня, 17:58

Ральф Хорлеман завершает дипломатическую миссию в Азербайджане

Сегодня, 17:35

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

Сегодня, 17:24

Эти госорганы наделены полномочиями в сфере оборота электронных сигарет

Сегодня, 17:17

TuranBank подписал Протокол о намерениях с Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD) на сумму 15 миллионов долларов США - ФОТО

Сегодня, 17:15

Иран снова закрыл Ормузский пролив?

Сегодня, 17:09

Трамп: Иран обречен и находится в отчаянии

Сегодня, 17:08

Азербайджанский джаз прозвучал на знаменитой сцене римского Casa del Jazz – ФОТО

Сегодня, 17:00

«Сильная Армения» потребует отстранить часть судей от иска об итогах выборов

Сегодня, 16:55

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере военной логистики

Сегодня, 16:54

Мелони опровергла заявление Трампа о том, что она «умоляла его сфотографироваться с ней» на саммите G7 - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Председатель Правления ТуранБанк выступил в качестве спикера на Ежегодных заседаниях Группы Исламского банка развития - ФОТО

Сегодня, 16:45

Эльмина Гасан о Кармен в Вене, Пласидо Доминго и пути из Баку на мировые оперные сцены - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 16:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02