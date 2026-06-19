Председатель Группы ИБР: в Баку подписано 67 соглашений на $6 млрд

В рамках ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку подписано 67 соглашений общей стоимостью $6 млрд с 10 странами-членами, рядом региональных институтов и компаниями частного сектора.

Об этом заявил председатель Группы ИБР Мухаммад Сулейман Аль-Джассер на пресс-конференции по итогам Ежегодных собраний Группы на 2026 год.

По его словам, данные соглашения охватывают критически важные сферы и подтверждают решительную приверженность Группы ИБР действовать как единая и сплоченная организация, предлагая высокоэффективные решения в области развития.

«Кроме того, ИБР одобрил новое финансирование в размере $2,8 млрд для реализации 9 трансформационных проектов, призванных способствовать укреплению взаимосвязанности между странами-членами, повышению энергетической безопасности, развитию продовольственных систем, усилению устойчивости к климатическим изменениям и достижению целей устойчивого развития», - подчеркнул Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

Источник: Азертадж