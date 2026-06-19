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Иран снова закрыл Ормузский пролив?

First News Media17:09 - Сегодня
Иран снова закрыл Ормузский пролив?

Иран снова закрыл Ормузский пролив, сообщает Bild.

«В районе пролива прозвучали предупредительные выстрелы. Кроме того, иранский Корпус стражей исламской революции по радио призвал все суда не приближаться к Ормузскому проливу», — говорится в материале.
При этом издание отметило, что официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

До этого в швейцарском МИД сообщили, что запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры США и Ирана отменены. В Белом доме заявили: американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. По словам источника CNN, встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается выводить свои войска из южных районов Ливана.

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