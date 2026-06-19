Азербайджанский джаз прозвучал на знаменитой сцене римского Casa del Jazz – ФОТО

18 июня в культурном пространстве Casa del Jazz в Риме состоялась концертная программа «Голос Каспия: Азербайджанский джаз» (Il suono del Caspio: Jazz dell’Azerbaigian).

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов, генеральный директор Международного центра по изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) Аруна Франческа Мария Гуджрал, представители министерства культуры Италии, а также поклонники искусства, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры АР.

В концертной программе выступили народные артисты Азербайджана Эльдар Мансуров и Энвер Садыгов, заслуженный артист Эмиль Афрасияб, а также азербайджанские звезды международного песенного конкурса «Евровидение» Эльнур Гусейнов и Айсель Теймурзаде.

В исполнении азербайджанских музыкантов прозвучали произведения, в которых интонации азербайджанской народной музыки органично сочетались с современными джазовыми импровизациями.

«Концерт, вызвавший большой интерес у публики, вновь продемонстрировал, что азербайджанский джаз является важной платформой для международного культурного диалога. Мероприятие также стало частью целенаправленной работы по укреплению культурной дипломатии и продвижению азербайджанской культуры на международной арене в рамках Концепции «Культура Азербайджана - 2040», - отмечают в министерстве культуры.

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