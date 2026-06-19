В Азербайджане утверждены размеры должностных окладов сотрудников дипслужбы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении размеров ежемесячных должностных окладов сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в МИД республики, и размеров ежемесячных надбавок к должностным окладам за дипломатический ранг и представительство.

Текст указа опубликован на официальном сайте Президента АР.

Данным указом ежемесячные должностные оклады сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в МИД, по ступеням оплаты труда установлены в следующих размерах.

Ежемесячные надбавки к должностным окладам за дипломатический ранг сотрудников дипслужбы, проходящих службу в МИД установлены в следующих размерах.

Ежемесячные надбавки к должностным окладам за представительство сотрудников дипслужбы, проходящих службу в МИД установлены в следующих размерах.

Установлено, что до определения размеров нового государственного денежного содержания сотрудников органов дипслужбы, проходящих службу в диппредставительствах и консульствах Азербайджана, выплата им денежного содержания продолжается в порядке и размерах, действовавших до применения настоящего указа.

Указ отменяет распоряжение президента от 9 июля 2008 года «О предоставлении дополнительного денежного обеспечения сотрудникам МИД.

Указ применяется с 1 января 2026 года.