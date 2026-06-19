О том, как внешняя политика ведущих мировых держав зачастую становится заложницей узкогрупповых интересов внутри их собственных законодательных органов, писалось много.

Азербайджан за последние десятилетия, может быть, как никто другой ощутил на себе всю специфику лоббистского давления, воплощенного в различных законах и резолюциях.

Чего стоит одна только 907-я поправка к Акту о поддержке свободы. При этом примечательно, что основной костяк так называемого «армянского кокуса» в Конгрессе, продвигающего подобные инициативы, традиционно формируют представители Демократической партии, хотя само лобби и пытается маскироваться под двухпартийную структуру. Но обо всем по порядку.

В то время как Азербайджан и Армения делают реальные шаги вперед, продвигая двустороннюю мирную повестку, заокеанским армянским радикальным кругам этот долгожданный мир оказывается совсем не по вкусу. Напротив, диаспоральные структуры и этническое лобби в США делают все возможное, чтобы торпедировать хрупкий процесс нормализации отношений, поскольку окончательное примирение Баку и Еревана в определенном смысле лишит их идеологического смысла существования.

Очередным подтверждением этого деструктивного тренда стала скоординированная кампания группы американских конгрессменов, направленная на подрыв безопасности и стабильности на Южном Кавказе посредством манипуляций с оборонным бюджетом США на 2027 финансовый год. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) инициировал продвижение пакета из шести поправок, авторами которых выступили традиционные проводники интересов радикального армянского лобби на Капитолийском холме - Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Брэд Шерман, Гейб Амо и Джим Коста (все демократы, кроме Билиракиса).

Под лозунгами защиты прав человека эти законодатели пытаются продавить решения, которые полностью оторваны от реальности и прямо противоречат национальным интересам самих Соединенных Штатов. Деятельность этих конгрессменов наглядно иллюстрирует феномен приватизации государственной внешней политики частными структурами, где критерием оценки международной ситуации становится не международное право, а объем финансовых взносов в предвыборные фонды со стороны этнических организаций.

Рассматриваемые инициативы представляют собой попытку «ревизии» итогов многолетнего конфликта, который завершился полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в строгом соответствии с нормами международного права и четырьмя фундаментальными резолюциями Совета Безопасности ООН. Центральное место в пакете поправок занимает очередная попытка ужесточить условия применения президентских исключений из действия пресловутой 907-й поправки. Данный правовой акт, принятый под давлением армянского лобби в далеком 1992 году, когда сам Азербайджан подвергся внешней агрессии и столкнулся с оккупацией пятой части своих земель, изначально являлся историческим и юридическим парадоксом. Он ограничивал прямую американскую помощь Баку, фактически наказывая жертву конфликта, а не сторону, осуществлявшую оккупацию. На современном этапе, после ликвидации сепаратистского режима и восстановления Азербайджаном государственного суверенитета, 907-я поправка полностью потеряла даже формальный смысл. Любые попытки её реанимации или искусственного сохранения служат исключительно двум целям: подпитке реваншистских настроений внутри радикального крыла армянской диаспоры и обеспечению личного политического выживания конкретных американских законодателей, чья электоральная и финансовая база жестко привязана к чековой книжке ANCA. Ратуя за сохранение этого архаичного акта, конгрессмены работают против процесса региональной интеграции, стремясь законсервировать атмосферу вражды на Южном Кавказе ради сохранения собственных лоббистских контрактов.

История американского парламентаризма помнит, к чему приводит подобное слепое и корыстное служение чужим интересам в ущерб закону и собственной стране. Ярчайшим примером бесславного финала такой деятельности стал один из главных и наиболее ярых многолетних покровителей армянского лобби - бывший сенатор Боб Менендес. Этот некогда всесильный председатель сенатского комитета по международным отношениям, долгие годы штамповавший антиазербайджанские резолюции, отбывает длительный 11-летний тюремный срок за масштабную коррупцию, вымогательство и деятельность в качестве незарегистрированного иноагента.

Примечательно, что его супруга армянского происхождения Надин Арсланян, выступавшая ключевым связующим звеном и посредником в получении взяток в виде наличных денег и золотых слитков, также была признана виновной федеральным судом и приговорена к реальному тюремному заключению. Глядя на эту семейную пару, коротающую дни за решеткой за продажу американского политического влияния, трудно не заметить очевидную параллель с нынешней активностью оставшихся пока на свободе членов так называемого «армянского кокуса» в Конгрессе. Настойчивость, с которой Паллоне, Шерман и их коллеги продолжают отрабатывать лоббистские повестки ANCA, игнорируя правовые рамки и государственные приоритеты США, наталкивает на обоснованное предположение, что правоохранительной системе Соединенных Штатов рано или поздно придется внимательнее изучить финансовую подоплеку и этой законодательной преданности, а самих конгрессменов в обозримом будущем вполне может ожидать схожая незавидная судьба.

Плавный переход американских законодателей от защиты государственных интересов США к обслуживанию сепаратистских нарративов особенно заметен в их требованиях относительно лиц, отбывающих заслуженное наказание в азербайджанских тюрьмах. Поправки Шермана и Паллоне называют «военнопленными» и «политическими заключенными» бывших руководителей незаконной хунты, которая десятилетиями контролировала некогда оккупированные территории. В действительности эти лица были задержаны в ходе контртеррористических мероприятий и обвиняются в совершении конкретных тяжких преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджана, включая финансирование терроризма, организацию незаконных вооруженных формирований, ведение агрессивной войны и военные преступления против мирного населения. Звучащие из-за океана требования их немедленного и безусловного освобождения являются прямым и грубым вмешательством в судебную систему суверенного государства и попыткой вывести из-под юридической ответственности лиц, виновных в масштабной гуманитарной катастрофе региона. При этом авторы документов сознательно игнорируют тот факт, что за 30 лет оккупации 1 миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, лишившись базовых прав на жизнь и имущество, однако их судьба ни разу не стала поводом для введения соответствующих санкций.

Манипуляции правовыми понятиями продолжаются и в блоке поправок, касающихся вопросов культурного наследия. Инициатива конгрессмена Косты, требующая подготовки специального доклада о «разрушении» христианских памятников, преследует цель создать однобокую пропагандистскую картину, полностью вымарывающую масштабный культурный и экологический ущерб, нанесенный оккупированным территориям за период с начала 1990-х годов до осени 2020 года. На этих землях были уничтожены, разграблены, осквернены или изменены сотни объектов культурного, исторического и религиозного наследия, включая мечети, музеи, театры и древние кладбища. Однако избирательный подход американских законодателей устроен таким образом, что уничтожение исламских и кавказско-албанских памятников остается за рамками их внимания, поскольку за фиксацию этих фактов этнические комитеты не выплачивают дивиденды. Такая позиция горстки продажных демократов подрывает доверие в целом к США как к объективному международному наблюдателю и демонстрирует глубокие двойные стандарты в Конгрессе.

Эта геополитическая близорукость имеет прямые негативные последствия для внешнеполитических позиций самого Вашингтона. Помощь в сфере безопасности, которую проармянские законодатели требуют заблокировать, выделяется американской администрацией исходя из прагматичных задач оборонного ведомства США. Азербайджан является критически важным звеном в системе международной безопасности на стыке крупных региональных держав, обеспечивая эффективное функционирование энергетического и транспортного коридора через свою территорию. Пытаясь увязать военно-техническое сотрудничество с Баку с выполнением заведомо невыполнимых и ангажированных требований, лоббисты в Конгрессе наносят удар в первую очередь по американским интересам в этом регионе.

Выдвижение инициатив, подобных поправкам Билиракиса об «обеспечении права возвращения» на особых условиях, искусственно раздувает реваншистские настроения в армянском обществе, внушая ему ложные иллюзии возможности внешнего давления на Азербайджан. Вместо содействия реальному примирению и открытию региональных транспортных коммуникаций, таких как коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», американские законодатели пытаются зафиксировать статус-кво прошлых лет. В конечном счете шесть поправок к оборонному бюджету США на 2027 год свидетельствуют о серьезном кризисе целеполагания в американском истеблишменте, где интересы национальной безопасности целой сверхдержавы уступают место тактическим выгодам отдельных политиков, готовых ради продления своих полномочий жертвовать стабильностью в стратегических регионах. Комитету по регламенту Палаты представителей предстоит сделать принципиальный выбор между следованием обязательствам перед этническими спонсорами и возвращением к прагматичной государственной стратегии, отвечающей долгосрочным интересам стабильного мира на Южном Кавказе.

История неоднократно доказывала, что ни лоббистские кампании, ни политические спекуляции, ни попытки внешнего давления не способны отменить геополитических реалий, сформированных на принципах справедливости и международного права. Так что, чем дольше отдельные конгрессмены будут цепляться за мифы прошлого и подпитывать реваншистские иллюзии, тем очевиднее станет их оторванность от процессов, которые необратимо ведут Южный Кавказ к миру, сотрудничеству и устойчивому развитию.