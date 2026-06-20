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Буданов и Сибига отказались от польских орденов за лишение Зеленского высшей награды Польши

First News Media10:30 - Сегодня
Буданов и Сибига отказались от польских орденов за лишение Зеленского высшей награды Польши

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что отказывается от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым его в прошлом году наградил президент Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Буданова.

«К сожалению, президент Польши Кароль Навроцкий совершил недружественный акт по отношению к нашему народу, лишив президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла», - написал Буданов.

По его словам, это подарок «московскому агрессору», который тот обязательно использует против обеих стран.

«У наших народов давние взаимоотношения и разные страницы истории - как героические, так и трагические.

Однако это должно стать поводом для глубокого осмысления, а не грубых политических спекуляций. Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство», - отметил глава ОП.
Буданов выразил убеждение, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному.

В качестве примера он отметил, что ордена «Белого Орла» до сих пор не лишили итальянского диктатора, пособника Адольфа Гитлера - Бенито Муссолини.

«Украина, без сомнения, даст оценку этому событию. Но, несмотря ни на что, мы и впредь будем твердо стоять на принципах открытого партнерства со всеми нашими союзниками. Однако это будет равноправное партнерство, основанное на принципах взаимного уважения», - подчеркнул глава ОП.

Он подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в частности Польши, платя за это самую высокую цену.

«Но, как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил в прошлом году президент Польши», - отметил Буданов.

Он выразил уверенность, что украинское общество - и военные, и гражданские - испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг.

Напомним, что 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши - Ордена Белого Орла.

Свое решение польский лидер, являющийся великим магистром ордена, объяснил необходимостью «стоять на страже чести высшей государственной награды», добавив, что будущее стран должно строиться исключительно на правде.

Такой шаг Варшавы стал следствием очередного дипломатического скандала между Украиной и Польшей из-за исторических вопросов. Главным триггером кризиса послужил указ Владимира Зеленского о присвоении

Отдельному центру специальных операций «Север» ССО почетного наименования «имени Героев УПА».

В Польше, где тему УПА связывают исключительно с Волынской трагедией и считают геноцидом своего народа, это решение вызвало официальный протест МИД и волну возмущения среди политиков.

В то же время Варшава начала использовать исторические споры в качестве инструмента давления, что потенциально может осложнить евроинтеграцию и будущее вступление Украины в ЕС.

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил сожаление, что эмоции в Варшаве заставили польских политиков пойти на неоправданные и пренебрежительные шаги в отношении Украины.

На фоне таких действий он отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена «За заслуги перед Польшей», которую получил в октябре 2022 года.

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