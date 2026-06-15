СМИ: сын скандально-известного адвоката Эльмана Пашаева арестован

Сына скандально-известного адвоката Эльмана Пашаева арестовали по делу «чёрных риелторов».

По данным Mash, 26-летний Эльвин с февраля находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Однако из судебных материалов следует, что уголовное производство, в рамках которого его арестовали, первоначально было возбуждено ещё в октябре 2025 года — по статье об убийстве после исчезновения владельца одной московской квартиры, которую ещё до своего задержания получил отец Эльвина Эльман Пашаев. Сейчас последнего судят в Донецке — он брал миллионы за «решение» громких уголовных дел и, по сути, ничего не делал.

В 2024-м, находясь в зоне СВО, Пашаев-старший якобы договорился о том, что оформит на одного из военнослужащих 5-й мотострелковой бригады им. А. В. Захарченко «проблемную» квартиру. За жильём тянулся след «чёрных риелторов» — хозяин пропал и его не нашли, как квартира попала в руки Эльмана, пока что тоже непонятно.

Но оказавшись в СИЗО, Эльман стал переживать, что военнослужащий останется с квартирой, и уговорил его передать недвижимость своему сыну. Спустя время тело владельца жилья нашли — предварительно, оно было расчленено. Военнослужащего, на которого была оформлена квартира, допросили. Эльвину Пашаеву предъявили обвинение по мошенничеству.

В ноябре 2024 года Эльвину блокировали счета компании, сегодня у ООО «МЮК „Эльман групп“» налоговая задолженность в 53к, заблокированы счета из-за неуплаты долга, а также у совместной фирмы с отцом «Пашаев фонд» заблокированы счета из-за непредставления декларации, отмечает издание.