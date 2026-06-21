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Экоактивисты посчитали выбросы от частного самолета президента ФИФА

First News Media20:29 - Сегодня
Экоактивисты посчитали выбросы от частного самолета президента ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвергся жесткой критике за частые полеты на частных самолетах во время чемпионата мира по футболу.

Недовольство выразили экоактивисты, которые подсчитали, что за последнюю неделю глава международной федерации совершил более 10 авиаперелетов. По заявлению французской компании Greenly, специализирующейся на оценке углеродного следа, всего один час полета на таком самолете выбрасывает в атмосферу примерно столько же углекислого газа, сколько среднестатистический человек выбрасывает за целый год.

По оценке экспертов, если Инфантино продолжит посещать по два города в день до конца стадии 1/16 финала, а затем посмотрит заключительные восемь матчей турнира, объем выбросов только от его самолета составит от 300 до 500 тонн CO2. Этот объем эквивалентен годовому экологическому следу 35–55 граждан Франции. Экоактивисты напоминают, что президент ФИФА совершает подобные перелеты регулярно: в сентябре 2024 года он суммарно налетал около 600 тысяч километров.

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