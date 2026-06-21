Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл раскритиковал эволюцию современного футбола

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл раскритиковал изменения в современном футболе, заявив, что из-за жестких тактических рамок болельщики практически лишились ярких эмоций.

Валлиец отметил доминирующую роль наставников в сегодняшней игре.

По словам Бэйла, особенно в последние пять лет подход стал более тактическим, а роль главного тренера — слишком доминирующей. Футбол перестал быть игрой на встречных курсах от ворот до ворот и стал больше похож на шахматы, чем на баскетбол, что снизило его зрелищность. Экс-футболист подчеркнул, что сейчас на поле почти не осталось дриблинга, поскольку тренеры не позволяют игрокам рисковать. Среди немногих исключений, способных заставить болельщиков вскочить со своих мест, Бэйл назвал Килиана Мбаппе, Ламина Ямаля и Винисиуса Жуниора.