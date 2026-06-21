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Стармер уже в понедельник может объявить об отставке

First News Media10:15 - Сегодня
Стармер уже в понедельник может объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может объявить о своей отставке 22 июня в связи с утратой доверия со стороны депутатов правящей Лейбористской партии.

Об этом сообщила еженедельная газета The Observer со ссылкой на источники.

По её данным, Стармер после разговоров с членами кабинета министров, своими советниками, лидерами профсоюзов и донорами Лейбористской партии пришел к выводу, что более не может занимать офис на Даунинг-стрит, 10. Ожидается, что он объявит о своем уходе на следующей неделе, возможно, уже 22 июня. Согласно изданию, Стармер определит временные рамки своего ухода, чтобы обеспечить упорядоченный транзит власти.

Вполне вероятно, что он формально покинет свой пост в сентябре перед съездом Лейбористской партии.

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