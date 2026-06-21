Сборная Японии разгромила команду Туниса в 1000-м матче в истории ЧМ - ВИДЕО

Сборная Японии обыграла команду Туниса со счетом 4:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в мексиканском Монтеррее.

Забитыми мячами отметились Даити Камада (4-я минута), Аясэ Уэда (31, 83) и Дзюня Ито (69).

Прошедший матч стал 1000-м в истории чемпионатов мира. Команда Туниса впервые сыграла под руководством Эрве Ренара. После поражения в стартовом матче на турнире от шведов (1:5) в отставку был отправлен Сабри Лямуши.

Японцы набрали 4 очка и занимают 2-е место в группе F. На первой строчке располагается команда Нидерландов (4 очка), третьими идут шведы (3). Сборная Туниса не набрала ни одного очка и потеряла шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре японцы встретятся со шведами, сборная Туниса сыграет с командой Нидерландов. Матчи пройдут в ночь на 26 июня.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.