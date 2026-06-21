В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси - ВИДЕО

В аргентинском городе Катрал‑Ко установлен самый высокий в мире памятник футболисту сборной Аргентины Лионелю Месси, передает Sport24.

Создателем статуи высотой 26 метров и весом 70 тонн стал аргентинский художник Альдо Бероиса.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.