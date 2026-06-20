Нидерланды разгромили Швецию со счетом 5:1 во втором туре группового этапа ЧМ-2026

В Хьюстоне завершился матч 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Нидерландов разгромила команду Швеции. Игра прошла на стадионе Houston Stadium и завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Рональда Кумана.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте — Брайан Бробби замкнул передачу Коди Гакпо. На 17-й минуте Бробби оформил дубль, замкнув прострел Дензела Думфриса. В начале второго тайма, на 47-й минуте, Гакпо увеличил отрыв после передачи вышедшего на замену Крисенсио Саммервилла, а на 54-й минуте Гакпо оформил дубль, сделав счет 4:0.

Шведы смогли ответить одним мячом: на 59-й минуте отличился Энтони Эланга. Окончательный результат на 89-й минуте установил Крисенсио Саммервилл, забивший пятый мяч голландцев. Благодаря этой победе сборная Нидерландов набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы F.