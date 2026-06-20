Напоминание о Зангезуре и Гёйче: почему Еревану не стоит спекулировать темой беженцев
Очередная политическая спекуляция МИД Армении, приуроченная ко Всемирному дню беженцев, наглядно демонстрирует, что официальный Ереван все еще не способен отказаться от деструктивного наследия прошлого и застрял в ловушке избирательной памяти.
В публикации, размещенной внешнеполитическим ведомством на своей странице в социальной сети Х, авторы патетично заявляют о «солидарности» с вынужденными переселенцами по всему миру, пытаясь выдать Армению за оплот защиты их «прав и достоинства». При этом Ереван откровенно спекулирует цифрами 2023 года, заявляя о принятии «115 тысяч беженцев», и открыто призывает международное сообщество к сотрудничеству ради некоего «безопасного и достойного будущего», лицемерно умалчивая о первопричинах и историческом контексте ситуации.
При этом, выступая с патетическими заявлениями о солидарности и защите прав, армянский МИД демонстративно игнорирует базовые нормы международного права и географическую реальность, упорно используя вырванный из контекста топоним «Карабах». Дипломатам соседней страны давно пора усвоить, что на политической карте мира не существует абстрактной территории с таким названием, и в официальном дискурсе допустимо упоминание исключительно Карабахского региона Азербайджанской Республики. Подобная терминологическая амнезия выглядит особенно цинично на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений, в котором уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга должно быть не декларативным, а абсолютным.
Удивительно, с какой легкостью Ереван пытается примерить на себя мантию главной жертвы гуманитарных кризисов, оперируя цифрами о переселенцах 2023 года и взывая к международному сообществу. На протяжении без малого 30 лет, пока азербайджанские города и села лежали в руинах, армянская дипломатия и общество оставались абсолютно слепы и глухи к трагедии 1 миллиона азербайджанцев, подвергшихся жестоким этническим чисткам. Судьба сотен тысяч вынужденных переселенцев, изгнанных из своих домов в самом Карабахе и прилегающих районах, а также беженцев, депортированных из Армянской ССР, почему-то никогда не вызывала у официального Еревана приступов гуманизма или желания проявить солидарность. В то время как изгнанные азербайджанцы целыми поколениями выживали в нечеловеческих условиях - в продуваемых насквозь палаточных городках, лишенных элементарной инфраструктуры, электричества и медицины, в железнодорожных вагонах и сырых землянках - Ереван праздновал «победу» и игнорировал гуманитарную катастрофу, созданную его же руками. Эта тридцатилетняя глухота к чужой боли полностью лишает армянскую сторону морального права спекулировать на теме беженцев перед лицом мирового сообщества.
Более того, пытаясь искусственно удерживать эту тему в международной повестке, армянское руководство идет на крайне опасный шаг, открывая ящик Пандоры, который обернется против него самого. Если в Ереване решили сделать вопрос возвращения и прав беженцев центральным элементом своей внешней политики, то им не стоит обижаться, удивляться или выражать протесты, когда Баку со всей жесткостью и на всех международных площадках поднимет зеркальный вопрос. Азербайджан обладает полным историческим и юридическим правом требовать восстановления прав, безопасности и возвращения сотен тысяч своих граждан, которые были насильственно изгнаны из своих исконных земель на территории нынешней Армении - из Зангезура, Гафана, Гёйчи и других областей. Историческая справедливость не может быть односторонней, и заигрывание с этой темой неизбежно приведет к тому, что Армении придется отвечать на тяжелые вопросы о тотальной зачистке собственного пространства от азербайджанского населения.
Подобные провокационные выпады дипломатического ведомства Армении не просто вызывают возмущение, они подрывают те хрупкие достижения, которые были с таким трудом зафиксированы на высшем уровне. Это заявление фундаментально противоречит букве и духу подписанной Совместной декларации, подписанной в августе прошлого года в Вашингтоне президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном при участии президента США. Такая риторика напрямую нарушает ключевые пункты этого документа, в которых стороны четко обязались безоговорочно признавать территориальную целостность друг друга в пределах административных границ бывших союзных республик и, что самое главное, полностью исключить из официального и дипломатического поля любые проявления реваншизма и сепаратизма. Кроме того, Декларация требует от сторон воздерживаться от враждебных заявлений в международной прессе, которые могут сорвать мирный процесс и, как следствие, запуск региональных транспортных коммуникаций. Нынешняя риторика МИД Армении выглядит как прямая попытка дезавуировать подпись собственного премьер-министра и затормозить мирный процесс в угоду сиюминутным внутриполитическим дивидендам. Если Ереван действительно стремится к прочному миру на Южном Кавказе, ему следует прекратить опасные манипуляции с историей и начать строго следовать взятым на себя международным обязательствам.