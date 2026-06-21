44-летняя Серена Уильямс возвращается на турниры «Большого шлема» в одиночном разряде впервые с 2022 года

Организаторы «Уимблдона» предоставили 23-кратной чемпионке мейджоров Серене Уильямс специальное приглашение (уайлд-кард) для участия в основной сетке женского одиночного разряда.

Для 44-летней американки это будет первое выступление на турнирах «Большого шлема» в одиночку после US Open 2022 года, где она уступила в третьем круге и объявила о завершении карьеры.

Ранее в июне Уильямс уже возобновила игровую практику, приняв участие в нескольких травяных турнирах в парном разряде — в Лондоне и Берлине. Стоит отметить, что на предстоящем «Уимблдоне» Серена также планирует выступить и в парном разряде, где она получила уайлд-кард вместе со своей старшей сестрой Винус Уильямс. Основная сетка лондонского мейджора стартует 29 июня.