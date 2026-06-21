Смертельное ДТП в Баку: 75-летняя женщина погибла под колесами автобуса - ВИДЕО

В Баку произошла тяжелая дорожно-транспортная авария.

«Qafqazinfo» сообщает, что кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

По данным, вчера в 18:49 в Сабунчинском районе, поселке Рамана, на дороге Новый Рамана автобус марки «Daewoo» с государственным номером 10 TG 815, следовавший по маршруту №214, сбил пешехода.

Пожилая женщина, выходя из другого автобуса, была сбита транспортным средством, идущим сзади, а затем автобус переехал ее.

Родившаяся в 1951 году Багда Совин гызы скончалась от полученных травм.

По факту проводится расследование.