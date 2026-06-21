Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на Кубке мира - ФОТО

Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем Кубка мира в китайском городе Гуйян.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале встретился с Рами Киуаном из Болгарии.

Выиграв все три раунда, Джафаров одержал убедительную победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) и завоевал золотую медаль Кубка мира.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир, проходивший с участием 300 спортсменов из 40 стран и являвшийся вторым рейтинговым соревнованием года, с одной золотой и двумя бронзовыми медалями.

Напомним, что ранее азербайджанские боксеры Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) завоевали бронзовые медали.