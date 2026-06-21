Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на Кубке мира - ФОТО
Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем Кубка мира в китайском городе Гуйян.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале встретился с Рами Киуаном из Болгарии.
Выиграв все три раунда, Джафаров одержал убедительную победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) и завоевал золотую медаль Кубка мира.
Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир, проходивший с участием 300 спортсменов из 40 стран и являвшийся вторым рейтинговым соревнованием года, с одной золотой и двумя бронзовыми медалями.
Напомним, что ранее азербайджанские боксеры Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) завоевали бронзовые медали.
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