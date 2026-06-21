Трогательная история ЧМ-2026. Мать Возиньи получила визу и прибыла в Майами - ВИДЕО

Невероятная история вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи на чемпионате мира приобрела еще один эмоциональный поворот, когда его мать прибыла в Майами после получения визы США, что позволит ей посмотреть игру сына против Уругвая.

Ана Кандида Эвора прибыла из столицы Кабо-Верде Праи после того, как Государственный департамент США предоставил ей визу благодаря трогательному интервью Возиньи после ничьей 0:0 с чемпионами Европы Испанией. 40-летний голкипер был назван игроком матча с португальцами.

Возинья не скрывал, что рад, что его мама наконец-то сможет увидеть его игру вживую на чемпионате мира.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет с Уругваем (22 июня).