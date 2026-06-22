Групповой этап ЧМ-2026: сборные Аргентины и Франции снова выйдут на поле
Продолжается второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как сообщает 1news.az, один из самых интересных поединков состоится сегодня в группе J - встретятся сборные Аргентины и Австрии. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.
В другой игре в рамках этой же группы силами померятся национальные команды Иордании и Алжира. Встреча пройдет 23 июня и начнется в 7 часов утра.
Еще две встречи состоятся 23 июня в группе I: в 01:00 на поле выйдут сборные Франции и Ирака, а в 04:00 - команды Норвегии и Сенегала.
Чемпионат мира
II тур
Группа J
22 июня
21:00. Аргентина - Австрия
23 июня
07:00. Иордания - Алжир
Группа I
23 июня
01:00. Франция - Ирак
04:00. Норвегия - Сенегал
Отметим, что мундиаль завершится 19 июля.