 Групповой этап ЧМ-2026: сборные Аргентины и Франции снова выйдут на поле | 1news.az | Новости
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Групповой этап ЧМ-2026: сборные Аргентины и Франции снова выйдут на поле

First News Media09:32 - Сегодня
Групповой этап ЧМ-2026: сборные Аргентины и Франции снова выйдут на поле

Продолжается второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает 1news.az, один из самых интересных поединков состоится сегодня в группе J - встретятся сборные Аргентины и Австрии. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по бакинскому времени.

В другой игре в рамках этой же группы силами померятся национальные команды Иордании и Алжира. Встреча пройдет 23 июня и начнется в 7 часов утра.

Еще две встречи состоятся 23 июня в группе I: в 01:00 на поле выйдут сборные Франции и Ирака, а в 04:00 - команды Норвегии и Сенегала.

Чемпионат мира

II тур

Группа J

22 июня

21:00. Аргентина - Австрия

23 июня

07:00. Иордания - Алжир

Группа I

23 июня

01:00. Франция - Ирак

04:00. Норвегия - Сенегал

Отметим, что мундиаль завершится 19 июля.

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